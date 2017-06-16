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Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в своем инстаграме в трансляции сообщил, что надеется на успешное выступление национальной команды на Кубке конфедераций.

"Все ребята в "Спартаке" хотят стать чемпионами ещё раз. Кто лучший в клубе после Фернандо? Сейчас "Спартак" славится тем, что каждый игрок лучший. Что касается выступления сборной России на Кубке конфедераций, то, надеюсь, команда выйдет в плей-офф, и всё хорошо будет. Черчесов? Это топ-тренер", - сказал Зобнин.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 07:50
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