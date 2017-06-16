Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию на время КК-2017

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для москвичей и гостей столицы по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия во время проведения Кубка конфедераций."По телефону горячей линии можно проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей при реализации товаров и оказании услуг населению, в том числе при оказании гостиничных, транспортных и туристско-экскурсионных услуг", - говорится в сообщении на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.Телефон горячей линии: 8 (495) 785-37-41. Также по всем возникающим вопросам можно будет обратиться непосредственно в общественную приемную управления ведомства по рабочим дням.