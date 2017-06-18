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Анатолий Бышовец: мы имеем преимущество перед встречей с Португалией

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Счет в игре мог быть и должен был быть крупнее. Соперник нам уступал практически по всем компонентам игры. Результат получился очень удачный для нашей команды. Теперь мы имеем преимущество перед встречей с Португалией, потому что у нас есть на один день больше на восстановление. Это была хорошая по накалу прелюдия, чтобы войти в ритм, и теперь психологически нашей команде будет проще", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 20.10.2011
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