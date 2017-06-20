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Россия - лидер 1-го тура Кубка конфедераций по ударам в створ и единоборствам
По данным InStat, сборная России в первом туре группового этапа Кубка конфедераций выиграла 128 единоборств — больше, чем кто-либо на турнире (55% выигранной борьбы). Такую же эффективность борьбы показали игроки сборной Германии.
Сборная Германии нанесла больше всех ударов по итогам первого тура Кубка конфедераций (16). Но по количеству ударов в створ лидирует сборная России (8).
Лидером первого тура Кубка конфедераций по количеству передач (687) стала сборная Чили, их точность составила 88%. Меньше всех ошибалась в передачах сборная Германии (90% точности). Чаще других точные передачи отдавал Гонсало Хара из чилийской сборной (116 точных пасов).
"Чемпионат.сом"
Сборная Германии нанесла больше всех ударов по итогам первого тура Кубка конфедераций (16). Но по количеству ударов в створ лидирует сборная России (8).
Лидером первого тура Кубка конфедераций по количеству передач (687) стала сборная Чили, их точность составила 88%. Меньше всех ошибалась в передачах сборная Германии (90% точности). Чаще других точные передачи отдавал Гонсало Хара из чилийской сборной (116 точных пасов).
"Чемпионат.сом"
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