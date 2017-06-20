Россия - лидер 1-го тура Кубка конфедераций по ударам в створ и единоборствам

По данным InStat, сборная России в первом туре группового этапа Кубка конфедераций выиграла 128 единоборств — больше, чем кто-либо на турнире (55% выигранной борьбы). Такую же эффективность борьбы показали игроки сборной Германии.Сборная Германии нанесла больше всех ударов по итогам первого тура Кубка конфедераций (16). Но по количеству ударов в створ лидирует сборная России (8).Лидером первого тура Кубка конфедераций по количеству передач (687) стала сборная Чили, их точность составила 88%. Меньше всех ошибалась в передачах сборная Германии (90% точности). Чаще других точные передачи отдавал Гонсало Хара из чилийской сборной (116 точных пасов).