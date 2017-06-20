Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил сильные стороны соперника.– С уважением отношусь ко всем российским игрокам, ко всей команде. Россия переживает стадию обновления. Уже мало что связано с той командой, которая была на прошлом турнире. На мой взгляд, сборная России стала лучше именно как команда. Российские футболисты сделали шаг вперед, стали играть друг за друга. Мы не боимся соперника, но уважаем его.