Опрос:

Новости партнеров

Фернанду Сантуш: мы уважаем Россию, но не боимся

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 против России отметил сильные стороны соперника.

– Федор Смолов сказал, что больше всего опасается Пепе. А кого опасаетесь вы?

– С уважением отношусь ко всем российским игрокам, ко всей команде. Россия переживает стадию обновления. Уже мало что связано с той командой, которая была на прошлом турнире. На мой взгляд, сборная России стала лучше именно как команда. Российские футболисты сделали шаг вперед, стали играть друг за друга. Мы не боимся соперника, но уважаем его.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сантуш Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 20:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.