Эмре Джан: мы играли с фаворитом, но мне кажется, что футбол в итоге вышел равным

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан остался доволен игрой команды в матче групповой стадии Кубка конфедераций против команды Чили (1:1).– Первый тайм получился отличным – и с нашей, и с чилийской сторон. Мы играли с фаворитом, но мне кажется, что футбол в итоге вышел равным.– Нет, нисколько. Это был реально хороший матч. Ничья в игре двух очень сильных команд. Теперь все наши мысли о следующей встрече, и, конечно, мы хотим стать лучшими в группе.– Нужно побеждать. Это первое. Во-вторых, хотим забить как можно больше. И за счет этого возглавить группу.– Это был совершено другой матч. Считаю, что в обоих случаях мы показали хороший футбол.