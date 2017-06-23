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Эмре Джан: мы играли с фаворитом, но мне кажется, что футбол в итоге вышел равным

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан остался доволен игрой команды в матче групповой стадии Кубка конфедераций против команды Чили (1:1).

– Первый тайм получился отличным – и с нашей, и с чилийской сторон. Мы играли с фаворитом, но мне кажется, что футбол в итоге вышел равным.

– Понимали, что это был матч фактически за первое место в группе? Разочарованы, что в итоге вы уступаете по разнице?

– Нет, нисколько. Это был реально хороший матч. Ничья в игре двух очень сильных команд. Теперь все наши мысли о следующей встрече, и, конечно, мы хотим стать лучшими в группе.

– Какие ожидания от матча с Камеруном?

– Нужно побеждать. Это первое. Во-вторых, хотим забить как можно больше. И за счет этого возглавить группу.

– Как считаете, сегодня Германия была лучше, чем в игре против Австралии?

– Это был совершено другой матч. Считаю, что в обоих случаях мы показали хороший футбол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Германии Сборная Чили
Сегодня, 16:12
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