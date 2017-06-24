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Александр Шмурнов: сборная России сильна в полузащите, это поможет обыграть мексиканцев
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов надеется, что полузащитники сборной России Денис Глушаков и Александр Головин сыграют в матче группового этапа Кубка конфедераций – 2017 против Мексики более открыто и настойчивее, чем в поединке с новозеландцами.
"Играть надо не боясь. Я был против того, чтобы с Португалией играть до такой степени осторожно. Полагаю, что сегодня такого не будет. Мексика — команда очень настойчивая и наглая, но я думаю, что мы сегодня тоже сыграем в футбол, потому что всю жизнь мы сильнее именно полузащитой, и у нас в полузащите есть кому играть.
Из-за невысокого темпа с Португалией Денис Глушаков много ошибался, а Александр Головин робел. Верю, что сегодня они сыграют несколько иначе. Это может привести к достаточно отрытой игре в середине поля и большому количеству моментов, но я думаю, что бояться этого не надо.
Больше надо бояться того, что проиграешь 0:1 или сыграешь 0:0 тогда, когда тебе надо было выигрывать", - цитирует Шмурнова "Газета.ру".
"Играть надо не боясь. Я был против того, чтобы с Португалией играть до такой степени осторожно. Полагаю, что сегодня такого не будет. Мексика — команда очень настойчивая и наглая, но я думаю, что мы сегодня тоже сыграем в футбол, потому что всю жизнь мы сильнее именно полузащитой, и у нас в полузащите есть кому играть.
Из-за невысокого темпа с Португалией Денис Глушаков много ошибался, а Александр Головин робел. Верю, что сегодня они сыграют несколько иначе. Это может привести к достаточно отрытой игре в середине поля и большому количеству моментов, но я думаю, что бояться этого не надо.
Больше надо бояться того, что проиграешь 0:1 или сыграешь 0:0 тогда, когда тебе надо было выигрывать", - цитирует Шмурнова "Газета.ру".
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