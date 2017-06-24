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41 585 болельщиков присутствует на матче Мексика - Россия

41 585 зрителей присутствует на матче Мексика-Россия, информирует пресс-служба ФИФА.

Всего вместимость "Казань Арены" – 45 379 человек.
Теги: Сборная Мексики Сборная России
Сегодня, 19:37
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