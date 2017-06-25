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Александр Кержаков: Васин сыграл неубедительно в эпизоде со вторым пропущенным мячом

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков раскритиковал защитника сборной России Виктора Васина за неуверенную игру в эпизоде со вторым голом в матче против Мексики (1:2).

"В первом тайме Мексика оказалась не такой грозной, как мы представляли. Но в результате вышло так, как получается в последнее время. Не могу рассуждать о действиях Акинфеева в эпизоде со вторым голом, я не вратарь. Но мне непонятно, почему центральный защитник не смог при своих габаритах поставить спину нападающему? Он мог обезопасить голкипера, но дал обойти себя", - приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков Васин Акинфеев Сборная России
Сегодня, 14:52
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№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:08) #
  • -4
  •  (4)

Васин и Акинфеев=похороны


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Он вообще нолик, слабейший центрдеф на этом кк


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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