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Олег Веретенников: считаю Чили фаворитом Кубка конфедераций

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников оценил шансы вышедших в полуфинал Кубка конфедераций — 2017 команд на победу в турнире.

"Здесь сложно говорить, потому что уровень соперников примерно равный. Португалия, Чили, Германия и Мексика достаточно качественный футбол демонстрировали на этом турнире пока что. Здесь может сказаться класс. В первую очередь имею в виду Португалию, Германию и Чили. Ну а Чили вообще считаю фаворитом турнира", - цитирует Веретенникова "Газета.ру".
Теги: Веретенников
Сегодня, 21:08
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