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Марсель Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра

Сборная России не обладает своим Зинедином Зиданом, как команда Франции в 1998 года, так что на домашнем чемпионате мира должна делать ставку на коллективную игру, заявил чемпион мира 1998 года в составе французской сборной Марсель Десайи после презентации тура кубка мира в "Лужниках".

На Кубке конфедераций, который завершился 2 июля, российская сборная не смогла выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0) и проиграв португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

"Российской сборной еще много надо работать над коллективной игрой. У нас была в 1998 году настоящая команда, правда, нам посчастливилось иметь в ней Зинедина Зидана. У вас нет Зидана, так что ваша сила должна быть в коллективной игре", - цитирует Десайи ТАСС.
Теги: Сборная России
Вчера, 23:30
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№1 Написал: Антонио Пенальти (Сегодня, 01:10) #
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У нас и коллективной игры нет
Регистрация: 8.07.2016
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