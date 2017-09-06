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Александр Зинченко: поле немного не позволяло играть в наш футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о поражении в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 против команды Исландии (0:2).

"Это футбол. Они забили спорный мяч, но не хочется о нем говорить, счет на табло. Нельзя опускать голову, у нас еще есть две игры, в которых нужно набирать максимум. Двигаемся дальше.

О чем просил Шевченко? Безусловно, играть на атаку. Нужно было забивать, но исландцы грамотно сели и перекрыли наши сильные стороны. Забить не удалось.

Если честно, поле немного не позволяло играть в наш футбол. Пытались где-то сыграть проще низом, но мяч подпрыгивал. Не хочу сказать, что в этом причина поражения. Исландцы здорово сыграли в обороне и не дали ничего создать опасного", - цитирует Зинченко "Террикон".
Теги: Зинченко Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 06:14
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