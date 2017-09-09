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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году (1)
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Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге после представления тура Кубка чемпионата мира поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Лужники».
- Впечатления от этого великолепного стадиона просто потрясающие. Я не в первый раз приезжаю в Москву, и чем чаще сюда приезжаю, тем больше мне здесь нравится, приводит слова Трезеге корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Россия идеально подходит для такого грандиозного события, как чемпионат мира. Уже на Кубке конфедераций было видно, какое внимание здесь уделяют турнирам подобного масштаба. Я горд тем, что присутствую здесь на представлении тура Кубка мира. Конечно, презентация тура Кубка мира навевает мне приятные воспоминания о нашем успехе, который был двадцать лет назад.
- Впечатления от этого великолепного стадиона просто потрясающие. Я не в первый раз приезжаю в Москву, и чем чаще сюда приезжаю, тем больше мне здесь нравится, приводит слова Трезеге корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Россия идеально подходит для такого грандиозного события, как чемпионат мира. Уже на Кубке конфедераций было видно, какое внимание здесь уделяют турнирам подобного масштаба. Я горд тем, что присутствую здесь на представлении тура Кубка мира. Конечно, презентация тура Кубка мира навевает мне приятные воспоминания о нашем успехе, который был двадцать лет назад.
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