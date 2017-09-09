Опрос:

Новости партнеров

Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге после представления тура Кубка чемпионата мира поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Лужники».

- Впечатления от этого великолепного стадиона просто потрясающие. Я не в первый раз приезжаю в Москву, и чем чаще сюда приезжаю, тем больше мне здесь нравится, приводит слова Трезеге корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Россия идеально подходит для такого грандиозного события, как чемпионат мира. Уже на Кубке конфедераций было видно, какое внимание здесь уделяют турнирам подобного масштаба. Я горд тем, что присутствую здесь на представлении тура Кубка мира. Конечно, презентация тура Кубка мира навевает мне приятные воспоминания о нашем успехе, который был двадцать лет назад.
Теги: Трезеге
Сегодня, 19:00
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: миша панов (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (1)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://1e5.jw1.ru
Регистрация: 9.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.