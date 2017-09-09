Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге после представления тура Кубка чемпионата мира поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Лужники».- Впечатления от этого великолепного стадиона просто потрясающие. Я не в первый раз приезжаю в Москву, и чем чаще сюда приезжаю, тем больше мне здесь нравится, приводит слова Трезеге корреспондентВиктория Яковлева. - Россия идеально подходит для такого грандиозного события, как чемпионат мира. Уже на Кубке конфедераций было видно, какое внимание здесь уделяют турнирам подобного масштаба. Я горд тем, что присутствую здесь на представлении тура Кубка мира. Конечно, презентация тура Кубка мира навевает мне приятные воспоминания о нашем успехе, который был двадцать лет назад.