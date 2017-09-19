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Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную своей страны, которая проведет два отборочных матча чемпионата мира—2018.

6 сентября сборная Хорватии встретится дома с командой Финляндии, а 9 октября сыграет в Киеве с украинцами.

После восьми туров хорваты лидируют, набрав 16 очков.

ФК "Спартак"
Теги: Пашалич Сборная Хорватии
Сегодня, 04:06
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