Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную своей страны, которая проведет два отборочных матча чемпионата мира—2018.6 сентября сборная Хорватии встретится дома с командой Финляндии, а 9 октября сыграет в Киеве с украинцами.После восьми туров хорваты лидируют, набрав 16 очков.