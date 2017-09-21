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Алексей Сорокин: Мутко вывел позиции России в ФИФА на новый уровень

Позиции России в ФИФА всегда были крепки, а глава РФС Виталий Мутко вывел их на новый уровень, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин.

В среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялись выборы в совет ФИФА, Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, и члены конгресса поддержали его единогласно.

"Миссия очень простая - это работа в совете ФИФА, отслеживание интересов УЕФА и России, в случае возникновения вопросов. Работа для глобального развития игры, работа для оптимизации организации соревнований - весь комплекс вопросов управления футболом в глобальном масштабе. Позиции России в ФИФА всегда были крепки, они были крепки на протяжении последних многих десятилетий. Работа Мутко в исполкоме ФИФА вывела позицию России на качественно другой уровень.

Пока мне никто не предлагал возглавить комиссию в ФИФА, этот вопрос не обсуждался. Но это и не может так быстро произойти. Думаю, многое решится на первом заседании исполкома. Вероятность этого есть, будем обсуждать этот вопрос с руководством ФИФА", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин Мутко
Сегодня, 21:33
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