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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Москва ожидает до 1 млн болельщиков в дни ЧМ-2018
Москва ожидает до 1 млн болельщиков из разных стран в дни проведения ЧМ-2018, сообщил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.
"Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни Чемпионата мира", - сказал он.
Алексей Тихненко также отметил, что власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового Чемпионата. По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тысячи номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице три-четыре дня.
"С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тысячи человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тысячи номеров. Также мы ожидаем, что к Чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов", - цитирует Тихненко welcome2018.com
"Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни Чемпионата мира", - сказал он.
Алексей Тихненко также отметил, что власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового Чемпионата. По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тысячи номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице три-четыре дня.
"С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тысячи человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тысячи номеров. Также мы ожидаем, что к Чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов", - цитирует Тихненко welcome2018.com
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