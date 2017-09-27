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Виталий Мутко: инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена в срок

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена в срок.

"Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня.

Нужно отметить, что FIFA выразила нам огромную признательность за проведение Кубка Конфедераций FIFA 2017, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, например, волонтерская, а также подготовка тренировочных баз", - цитирует Мутко welcome2018.com.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:47
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
что за куйню он несёт ?
что ты там собрался в срок сдавать ?

вокруг стадиона голимое песчаное поле с осокой и вернувшимися озёрами..

в Городе строится одна- единственная новая гостиница на двадцать восемь звёзд, не меньше..

начинал её строить частный иностранный инвестор,которого встречали хлебом-солью-борщом-телевиден
ием-хороводом и матрёшками..

и у этого международного воротилы недавно совсем закончились деньги..
теперь этот бордель будут в спешном порядке достраивать за бюджетный государственный счёт..

всё.
ест ещё пяток гостиниц и ночлежных домов..
это - от силы пять, ну куйсним, семь тысяч постояльцев..

а где остальные сто тысяч гостей - разнополых, разнорелигиозных, разновозрастных, разносоциальных сто тысяч гостей- вы где их размещать, мыть, поить, кормить будете , клоуны?

на полу млять, валетом ? в палатках ?

я не знаю, как в других городах, но в Калининграде ожидается трэш, угар и содомия с этим чемпионатом..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:50) #
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Мужик сказал мужик сделал! Просто кремень! smiley
Регистрация: 11.04.2016
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