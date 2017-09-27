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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена в срок
Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена в срок.
"Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня.
Нужно отметить, что FIFA выразила нам огромную признательность за проведение Кубка Конфедераций FIFA 2017, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, например, волонтерская, а также подготовка тренировочных баз", - цитирует Мутко welcome2018.com.
"Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня.
Нужно отметить, что FIFA выразила нам огромную признательность за проведение Кубка Конфедераций FIFA 2017, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, например, волонтерская, а также подготовка тренировочных баз", - цитирует Мутко welcome2018.com.
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