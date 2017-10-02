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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Виталий Мутко: ближайшие матчи сборной России очень важны
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что ближайшие товарищеские матчи сборной России очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира.
"Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников.
Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе", - цитирует Мутко ТАСС.
"Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников.
Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе", - цитирует Мутко ТАСС.
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