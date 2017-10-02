Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: ближайшие матчи сборной России очень важны

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что ближайшие товарищеские матчи сборной России очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира.

"Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников.

Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 16:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.