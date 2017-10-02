ФИФА оштрафовала Немецкий футбольный союз за проявление нацизма

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Немецкий футбольный союз и вынесла предупреждение по итогам матча отборочного чемпионата мира Чехия — Германия.Немецкие болельщики скандировали нацистские лозунги а также нарушили минуту молчания перед началом игры.Сумма штрафа составила 32 тысячи швейцарских франков.