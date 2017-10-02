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ФИФА оштрафовала Немецкий футбольный союз за проявление нацизма

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Немецкий футбольный союз и вынесла предупреждение по итогам матча отборочного чемпионата мира Чехия — Германия.

Немецкие болельщики скандировали нацистские лозунги а также нарушили минуту молчания перед началом игры.

Сумма штрафа составила 32 тысячи швейцарских франков.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:46
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:07) #
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огромный штраф....


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