Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В Липецке угадывать победителя чемпионата мира - 2018 будут по липам

Власти Липецка к чемпионату мира 2018 года высадили 32 липы, чтобы по самому высокому дереву предсказать победителя турнира, сообщает ТАСС.

"В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы — по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды.

В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем", - сообщили в мэрии Липецка.
Сегодня, 20:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.