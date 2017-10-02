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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Липецке угадывать победителя чемпионата мира - 2018 будут по липам
Власти Липецка к чемпионату мира 2018 года высадили 32 липы, чтобы по самому высокому дереву предсказать победителя турнира, сообщает ТАСС.
"В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы — по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды.
В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем", - сообщили в мэрии Липецка.
"В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы — по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды.
В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем", - сообщили в мэрии Липецка.
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