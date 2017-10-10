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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Алексей Сорокин: не могу сказать, будет ли расти "черный список"
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что в список из 109 болельщиков, которые не смогут посетить чемпионат мира-2018, включены люди, за которыми числятся серьезные правонарушения.
– Ваше мнение о "черном списке", который на днях стал достоянием общественности?
– Ясно, что для включения людей в "черный список" есть веские причины. Значит, за этими фанатами числятся некие серьезные правонарушения, – сказал Сорокин. – Логично, чтобы люди, планомерно и систематически нарушающие правопорядок, не допускались на футбол.
Для этого был подготовлен специальный закон. И мы видим теперь его в действии. В какой-то степени это нас успокаивает – и позволяет отвечать на вопросы, которые нам регулярно задают наши благопристойные западные коллеги.
Я не могу вам сказать, будет ли список расти дальше. В принципе, почему надо пускать на стадион тех, кто систематически неприлично себя ведет и планомерно использует футбол для того, чтобы заявить о себе и о своих амбициях с какой-то странной стороны. Так что все закономерно.
"Спорт-Экспресс"
– Ваше мнение о "черном списке", который на днях стал достоянием общественности?
– Ясно, что для включения людей в "черный список" есть веские причины. Значит, за этими фанатами числятся некие серьезные правонарушения, – сказал Сорокин. – Логично, чтобы люди, планомерно и систематически нарушающие правопорядок, не допускались на футбол.
Для этого был подготовлен специальный закон. И мы видим теперь его в действии. В какой-то степени это нас успокаивает – и позволяет отвечать на вопросы, которые нам регулярно задают наши благопристойные западные коллеги.
Я не могу вам сказать, будет ли список расти дальше. В принципе, почему надо пускать на стадион тех, кто систематически неприлично себя ведет и планомерно использует футбол для того, чтобы заявить о себе и о своих амбициях с какой-то странной стороны. Так что все закономерно.
"Спорт-Экспресс"
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