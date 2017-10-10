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Андрей Лунёв: тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично

Вратарь сборной России Андрей Лунёв заявил, что ему хотелось сыграть на ноль в товарищеском матче с командой Ирана (1:1), поэтому гол Сердара Азмуна испортил ему настроение.

"Не знаю, как оценить дебют. Это нужно спрашивать у главного тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира. Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала. Это был мой первый матч в основе сборной, и Игорь Акинфеев с Владимиром Габуловым меня поддерживали", - цитирует Лунёва "Р-Спорт".
Теги: Лунев Сборная Ирландии Сборная России
Сегодня, 23:24
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