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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Андрей Лунёв: тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично
Вратарь сборной России Андрей Лунёв заявил, что ему хотелось сыграть на ноль в товарищеском матче с командой Ирана (1:1), поэтому гол Сердара Азмуна испортил ему настроение.
"Не знаю, как оценить дебют. Это нужно спрашивать у главного тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира. Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала. Это был мой первый матч в основе сборной, и Игорь Акинфеев с Владимиром Габуловым меня поддерживали", - цитирует Лунёва "Р-Спорт".
"Не знаю, как оценить дебют. Это нужно спрашивать у главного тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира. Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала. Это был мой первый матч в основе сборной, и Игорь Акинфеев с Владимиром Габуловым меня поддерживали", - цитирует Лунёва "Р-Спорт".
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