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Более 8 тысяч жителей Ярославля увидели Кубок ЧМ-2018

Впервые Кубок Чемпионата мира посетил Ярославль. С 11 по 12 октября все желающие могли увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в торговом центре "Аура", и сделать памятную фотографию. За это время с трофеем сфотографировались более 8 тысяч жителей. Одними из первых Кубок увидели юные воспитанники футбольно-спортивных школ Ярославской области, сообщает welcome2018.com.

"Для нас было очень важно привезти Официальный Кубок даже в те города, которые не будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в Ярославль в частности. Именно поэтому Система Coca-Cola в России вместе с партнерами разработала самый длительный маршрут по стране-хозяйке мирового первенства, – сказал Микаэль Вине. – Прошло чуть больше месяца со дня начала этого масштабного путешествия, а знаменитый трофей уже посетил 7 городов, о Туре Официального Кубка узнали миллионы россиян, и десятки тысяч россиян смогли своими глазами увидеть легендарный трофей и почувствовать приближение мирового футбольного первенства".
Сегодня, 05:16
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