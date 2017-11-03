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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове
Около 400 воспитанников, сотрудников и гостей спортивной школы олимпийского резерва №14 "Волга" в Саратове в пятницу увидели и сфотографировались с кубком чемпионата мира по футболу в структурном подразделении школы — ФОК "Юбилейный", сообщил РИА Новости заведующий ФОК Владимир Козлачков.
"Хорошо, что Саратов включили в список городов тура кубка чемпионата мира по футболу. Для нас большая честь, что наш объект был выбран для пребывания кубка, и детям нашей школы удалось увидеть его в закрытой обстановке. Для школы это знаковое событие, а для детей это был просто праздник", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что кубок смогли увидеть около 300 воспитанников и примерно 50 сотрудников спортшколы "Волга", порядка 50 гостей из числа сотрудников городской администрации, а также и. о. главы города Михаил Исаев.
"Хорошо, что Саратов включили в список городов тура кубка чемпионата мира по футболу. Для нас большая честь, что наш объект был выбран для пребывания кубка, и детям нашей школы удалось увидеть его в закрытой обстановке. Для школы это знаковое событие, а для детей это был просто праздник", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что кубок смогли увидеть около 300 воспитанников и примерно 50 сотрудников спортшколы "Волга", порядка 50 гостей из числа сотрудников городской администрации, а также и. о. главы города Михаил Исаев.
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