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Джампьеро Вентура: мы обязательно поедем в Россию

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что его команда непременно выйдет на ЧМ-2018.

В стыковых матчах итальянцы сыграют против Швеции.

"Это важный момент для моей карьеры и для игроков. От поездки в Россию многое зависит. Но я даже не думаю о том, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Мы обязательно поедем в Россию. У меня мотивированная и позитивно настроенная команда. Я спокоен, потому что сборная Италии всегда с честью справлялась с задачей", - цитирует Вентуру AFP.
Теги: Вентура Сборная Италии Сборная Швеции
Сегодня, 21:23
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