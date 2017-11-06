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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джампьеро Вентура: мы обязательно поедем в Россию
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что его команда непременно выйдет на ЧМ-2018.
В стыковых матчах итальянцы сыграют против Швеции.
"Это важный момент для моей карьеры и для игроков. От поездки в Россию многое зависит. Но я даже не думаю о том, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Мы обязательно поедем в Россию. У меня мотивированная и позитивно настроенная команда. Я спокоен, потому что сборная Италии всегда с честью справлялась с задачей", - цитирует Вентуру AFP.
В стыковых матчах итальянцы сыграют против Швеции.
"Это важный момент для моей карьеры и для игроков. От поездки в Россию многое зависит. Но я даже не думаю о том, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Мы обязательно поедем в Россию. У меня мотивированная и позитивно настроенная команда. Я спокоен, потому что сборная Италии всегда с честью справлялась с задачей", - цитирует Вентуру AFP.
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