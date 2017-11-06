Джампьеро Вентура: мы обязательно поедем в Россию

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что его команда непременно выйдет на ЧМ-2018.В стыковых матчах итальянцы сыграют против Швеции."Это важный момент для моей карьеры и для игроков. От поездки в Россию многое зависит. Но я даже не думаю о том, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Мы обязательно поедем в Россию. У меня мотивированная и позитивно настроенная команда. Я спокоен, потому что сборная Италии всегда с честью справлялась с задачей", - цитирует Вентуру AFP.