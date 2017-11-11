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Алан Дзагоев: надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение в матче против Аргентины (0:1).

"Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале. Нам есть куда расти, есть в чем прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем", - цитирует Дзагоева "Р-Спорт".
Теги: Дзагоев Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 22:24
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:27) #
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