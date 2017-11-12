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Алексей Сорокин: по организации матча никаких нареканий нет

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин оценил организацию товарищеского матча Россия-Аргентина (0:1).

"Поздравляю всех с долгожданным открытием нашего стадиона. По организации матча никаких нареканий нет, абсолютно все в порядке. Мы внимательно смотрели, как идет загрузка чаши, как работала транспортная система. В целом, все запланированное сработало вполне удачно. Есть моменты, которые мы подкорректируем, для первого раза это очень хороший результат. Это была первая игра, осуществленная в условиях, близких к чемпионату мира. На прилегающей территории мы работали приблизительно так же, как будем через полгода - задействовали все КПП, досмотр машин и все прочее", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 12:11
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