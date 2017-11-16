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Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча участием молодежной сборной России

Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча с участием молодежной сборной России в преддверии чемпионата мира 2018 года, рассказал министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

"Мы хотим принять в Саранске товарищеский матч молодежной сборной России (до 21 года) и подали заявку в РФС. Ответа пока нет. Сложность в том, что календарь сборных уже сформирован, и РФС трудно выделить окно, чтобы подстроиться под график", - цитирует Киреева ТАСС.

Ранее стало известно, что первый матч на "Мордовия-Арене" в Саранске пройдет 21 апреля. В рамках первенства Профессиональной футбольной лиги "Мордовия" примет "Зенит" из Ижевска. На каждом из стадионов, принимающих чемпионат мира - 2018, должны пройти не менее трех тестовых матчей перед турниром.
Сегодня, 18:16
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