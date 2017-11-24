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Две тренировочные площадки в Казани и Москве не будут реконструированы к ЧМ-2018

Реконструкция тренировочной площадки в Казани и учебно-тренировочной базы в Москве не будет производиться в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 FIFA 2018 года".

Изначально планировались реконструировать тренировочную площадку на Центральном стадионе в Казани и учебно-тренировочную базу "Сокол" в Москве.
Вчера, 23:34
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