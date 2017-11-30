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Подано около 80 тысяч заявок на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

За месяц с момента открытия регистрации на получение паспорта болельщика для зрителей ЧМ-2018 поступило около 80 тысяч заявок, 70% из них - от граждан России, сообщил директор департамента по реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.

"Около 80 тыс. уже зарегистрировались на сайте для получения паспорта болельщика, эта цифра интенсивно обновляется. 30% заявок оставили иностранные болельщики, здесь лидируют Китай и США, далее следуют Мексика, Германия, Индия и Египет. Соответственно, 70% заявок поступило из России.

Что касается возраста, то здесь самой активной является категория 24-34 года", - цитирует Черненко ТАСС..
Сегодня, 17:03
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