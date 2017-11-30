Подано около 80 тысяч заявок на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией
13:48
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (7)
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (7)
10:44
"Зенит": у Терентьева перелом носа (22)
"Зенит": у Терентьева перелом носа (22)
09:56
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (9)
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (9)
08:53
Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018 (3)
Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018 (3)
08:18
Виталий Мутко: не удивительно, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ (1)
Виталий Мутко: не удивительно, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ (1)
07:06
Марсель Десайи: Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильной индивидуальности (1)
Марсель Десайи: Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильной индивидуальности (1)
06:45
Алексей Сорокин: приятно, что за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру
Алексей Сорокин: приятно, что за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру
Подано около 80 тысяч заявок на получение паспорта болельщика ЧМ-2018
За месяц с момента открытия регистрации на получение паспорта болельщика для зрителей ЧМ-2018 поступило около 80 тысяч заявок, 70% из них - от граждан России, сообщил директор департамента по реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.
"Около 80 тыс. уже зарегистрировались на сайте для получения паспорта болельщика, эта цифра интенсивно обновляется. 30% заявок оставили иностранные болельщики, здесь лидируют Китай и США, далее следуют Мексика, Германия, Индия и Египет. Соответственно, 70% заявок поступило из России.
Что касается возраста, то здесь самой активной является категория 24-34 года", - цитирует Черненко ТАСС..
"Около 80 тыс. уже зарегистрировались на сайте для получения паспорта болельщика, эта цифра интенсивно обновляется. 30% заявок оставили иностранные болельщики, здесь лидируют Китай и США, далее следуют Мексика, Германия, Индия и Египет. Соответственно, 70% заявок поступило из России.
Что касается возраста, то здесь самой активной является категория 24-34 года", - цитирует Черненко ТАСС..
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.