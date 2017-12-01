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Русский дом болельщика ЧМ-2018 откроется в Берлине 4 декабря

Русский дом болельщика откроется 4 декабря в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Берлине. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

В преддверии чемпионата мира по футболу агентство реализует программу "Русский дом болельщика" на базе действующих зарубежных представительств Россотрудничества.

По словам организаторов, в церемонии открытия Русского дома болельщика примут участие представители Министерства спорта, Министерства связи и массовых коммуникаций, Ростуризма, объединений болельщиков, футбольных клубов, организации соотечественников.

"В РЦНК состоятся также презентации городов - организаторов ЧМ-2018", - сказали в Россотрудничестве.
Сегодня, 03:40
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