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Стадион ЧМ-2018 в Самаре будет введен в эксплуатацию до 1 апреля

Стадион в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будет введен в эксплуатацию до 1 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Россия очень ответственно подошла к подготовке, есть поддержка на государственном уровне, миллионы вовлечены - госорганы, муниципалитеты, различные организации. Все гарантии, которые мы предоставили Международной федерации футбола (ФИФА), мы исполняем, и думаю, [Джанни] Инфантино (президент ФИФА - прим.) может это подтвердить.

Мы приняли закон, который прописывает различные вопросы - таможенные и прочие. Вся программа близка к завершению", - сказал Мутко.

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 16:35
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