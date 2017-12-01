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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Стадион ЧМ-2018 в Самаре будет введен в эксплуатацию до 1 апреля
Стадион в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будет введен в эксплуатацию до 1 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Россия очень ответственно подошла к подготовке, есть поддержка на государственном уровне, миллионы вовлечены - госорганы, муниципалитеты, различные организации. Все гарантии, которые мы предоставили Международной федерации футбола (ФИФА), мы исполняем, и думаю, [Джанни] Инфантино (президент ФИФА - прим.) может это подтвердить.
Мы приняли закон, который прописывает различные вопросы - таможенные и прочие. Вся программа близка к завершению", - сказал Мутко.
ТАСС
"Россия очень ответственно подошла к подготовке, есть поддержка на государственном уровне, миллионы вовлечены - госорганы, муниципалитеты, различные организации. Все гарантии, которые мы предоставили Международной федерации футбола (ФИФА), мы исполняем, и думаю, [Джанни] Инфантино (президент ФИФА - прим.) может это подтвердить.
Мы приняли закон, который прописывает различные вопросы - таможенные и прочие. Вся программа близка к завершению", - сказал Мутко.
ТАСС
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