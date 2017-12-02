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Денис Глушаков: проходимых соперников на чемпионате мира нет

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков оценил итоги прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Нормальная жеребьёвка, со всеми командами можно играть. Проходимых соперников на чемпионате мира нет", - передает слова Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 00:34
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№2 Написал: wasp35 (Сегодня, 00:43) #
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Болеет за:
«Интер»
Как это нет проходных команд ,одна точно есть.


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 00:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Видишь проходимых соперников на чемпионате мира?
-Нет.
-И я не вижу..,а они есть..
-Понял..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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