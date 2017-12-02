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Вячеслав Малафеев: группа сборной России на ЧМ-2018 вселяет оптимизм

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги прошедшей жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.

"Все, наверное, сейчас в двойственных чувствах находятся, потому как хотелось бы увидеть сборную Россию в противостоянии с сильными соперниками, но с другой стороны, наша группа вселяет оптимизм, и из нее, действительно, можно выйти и дальше бороться.

С Уругваем будет непросто. В худшем раскладе Россия должна занять второе место в группе. Но в целом нашей сборной по зубам, по рукам и по ногам обыграть и Уругвай", - цитирует Малафеева РБК.
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Факел»
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ: ГРУППА СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2018 ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ -в наших соперников.
Регистрация: 17.03.2010
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