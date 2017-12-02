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Тренер сборной Уругвая: Лев Яшин — мой кумир

Отеро Кинташ Сельсо, помощник главного тренера сборной Уругвая Оскара Табареса, поделился впечатлениями от жеребьёвки чемпионата мира — 2018.

Уругвайцы на групповом этапе сыграют в Екатеринбурге с командой Египта (15 июня), с Саудовской Аравией (20 июня) в Ростове-на-Дону и с Россией (25 июня) в Самаре.

"Интересная группа. Будет здорово сыграть со страной — хозяйкой чемпионата мира. Россия является полноправным членом европейского футбольного сообщества. На сегодняшний день ваша команда показывает хорошую физическую подготовку.

Кого знаю из России? Лев Яшин — мой кумир. А о действующих игроках говорить не буду: предпочитаю не говорить о сопернике до очной встречи.

Смотрел товарищеский матч России со сборной Испании. Достойный результат с достойным соперником.

Задача Уругвая — выйти из группы и набрать как можно больше очков. Что касается базы, мы будем искать лучшее место к тем городам, где нам предстоит играть. Будем выбирать между Ростовом-на-Дону и Самарой", - цитирует Сельсо "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Уругвая Яшин Сборная России
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