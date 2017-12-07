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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Минтранс РФ попытается контролировать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство постарается контролировать рост стоимости авиабилетов во время чемпионата мира-2018.
Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в города ЧМ-2018 уже сейчас выросли до 44 процентов.
"У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. Приказать ценам на авиабилеты не расти, наверное, невозможно. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ - это и является созданием основы для конкуренции", - цитирует Соколова ТАСС.
Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в города ЧМ-2018 уже сейчас выросли до 44 процентов.
"У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. Приказать ценам на авиабилеты не расти, наверное, невозможно. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ - это и является созданием основы для конкуренции", - цитирует Соколова ТАСС.
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