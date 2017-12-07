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Минтранс РФ попытается контролировать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство постарается контролировать рост стоимости авиабилетов во время чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в города ЧМ-2018 уже сейчас выросли до 44 процентов.

"У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. Приказать ценам на авиабилеты не расти, наверное, невозможно. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ - это и является созданием основы для конкуренции", - цитирует Соколова ТАСС.
Сегодня, 21:31
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№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Аэрофлот уже подсуетился - будут планеры на конной тяге, для удешевления... Ну зачем-то они конюшню купили? smirk


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда разоряли Трансаэро чемпионат мира в уме держали, полагаю.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (3)
online

МИНИСТЕРСТВО ПОПЫТАЕТСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ,такое возможно только в России,оно не в силах просто определить цену на билет и заморозить её на время чемпионата мира, ещё проконтролировать чтобы поднятые цены потов вернулись на прежний уровень ,а то так и останутся как при чемпионате мира.
Регистрация: 3.02.2015
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