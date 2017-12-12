Во время Кубка конфедераций - 2017 ФСБ не допустила террористических проявлений

В 2017 году в Российской Федерации пресечено 18 крупных терактов, а во время проведения Кубка конфедераций не было допущено преступлений террористической направленности. Об этом сообщил сегодня директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.По данным Бортникова, в этом году ликвидированы 78 террористов и их пособников, задержаны 1018 бандитов.