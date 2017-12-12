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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Во время Кубка конфедераций - 2017 ФСБ не допустила террористических проявлений
В 2017 году в Российской Федерации пресечено 18 крупных терактов, а во время проведения Кубка конфедераций не было допущено преступлений террористической направленности. Об этом сообщил сегодня директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
По данным Бортникова, в этом году ликвидированы 78 террористов и их пособников, задержаны 1018 бандитов.
РЕН ТВ
По данным Бортникова, в этом году ликвидированы 78 террористов и их пособников, задержаны 1018 бандитов.
РЕН ТВ
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