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Во время Кубка конфедераций - 2017 ФСБ не допустила террористических проявлений

В 2017 году в Российской Федерации пресечено 18 крупных терактов, а во время проведения Кубка конфедераций не было допущено преступлений террористической направленности. Об этом сообщил сегодня директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

По данным Бортникова, в этом году ликвидированы 78 террористов и их пособников, задержаны 1018 бандитов.

РЕН ТВ
Сегодня, 19:25
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№1 Написал: леонид веселов (Сегодня, 19:53) #
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Регистрация: 12.12.2017
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