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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Глава ФБУ: украинские футболисты специально проиграли, чтобы не ехать в Россию
Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.
- Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?
– Владимир Михайлович, получается, если бы сборная Украины по футболу успешно завершила отборочный этап чемпионата мира-2018, она бы сейчас не поехала на этот турнир?
– Да мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию! (смеется)
Украинская сборная заняла третье место в Группе I на отборочном этапе мирового первенства и не смогла квалифицировать в финальный раунд.
"Советский спорт"
- Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?
– Владимир Михайлович, получается, если бы сборная Украины по футболу успешно завершила отборочный этап чемпионата мира-2018, она бы сейчас не поехала на этот турнир?
– Да мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию! (смеется)
Украинская сборная заняла третье место в Группе I на отборочном этапе мирового первенства и не смогла квалифицировать в финальный раунд.
"Советский спорт"
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