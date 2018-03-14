Глава ФБУ: украинские футболисты специально проиграли, чтобы не ехать в Россию

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.- Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?– Да мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию! (смеется)Украинская сборная заняла третье место в Группе I на отборочном этапе мирового первенства и не смогла квалифицировать в финальный раунд.