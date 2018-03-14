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Глава ФБУ: украинские футболисты специально проиграли, чтобы не ехать в Россию

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.

- Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?

– Владимир Михайлович, получается, если бы сборная Украины по футболу успешно завершила отборочный этап чемпионата мира-2018, она бы сейчас не поехала на этот турнир?

– Да мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию! (смеется)

Украинская сборная заняла третье место в Группе I на отборочном этапе мирового первенства и не смогла квалифицировать в финальный раунд.

"Советский спорт"
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 19:12
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№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Цитата: Пивовед
и только на украине маразм- национальный менталитет, хохлы им гордятся, они его холят, лелеют и пестуют....

Я стану называть вас идиотом. Это и так видно.
Вы оскорбили мою жену и моих родственников.
Вы должны извиниться.


неа.
после поведения моих *родственников* с Горностайполя я могу Вам только рекомендовать- гоните ваших от себя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы поржал , если они законодательно запретили бы всяческое применение русского языка на территории " незалежной ", под страхом уголовного наказания . Прям вижу - гробовая тишина в Раде , на улицах , размахивающие в отчаянной жестикуляции мычащие продавцы и покупатели , актёры в театрах общаются с залом жестами глухонемых .Все мычат , руками машут , но довольны - насрали России . Вместе с водой выплеснули из тазика ребёнка , или назло маме отморозили себе уши . Как там Лавров сказал ? О !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
и только на украине маразм- национальный менталитет, хохлы им гордятся, они его холят, лелеют и пестуют....

Я стану называть вас идиотом. Это и так видно.
Вы оскорбили мою жену и моих родственников.
Вы должны извиниться.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
во всём мире маразм- это психическое заболевание, его лечат, с ним борются.

и только на украине маразм- национальный менталитет, хохлы им гордятся, они его холят, лелеют и пестуют....

кстати..

хохлы как-то раз активно начали доказывать всем, что именно они - старейшая нация на земле.
а в старости приходит не только старость, но и маразм.

вот и объяснение хохляцкой неадекватности.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:28) #
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online

За что же народу Украины таких дебилов в руководство?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Маразм крепчает
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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