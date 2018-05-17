В Павловске открыли тренировочную площадку Коста-Рики на ЧМ-2018

В Павловске открылась тренировочная площадка чемпионата мира-2018.Расположена она в Центре физической культуры, спорта и здоровья "Царское село". Раньше на ее месте был стадион "Олимпиец", построенный еще в 1970 году. Теперь его оснастили натуральным газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем. На поле установили мачты спортивного освещения, а также табло для проведения состязаний.В Павловске во время ЧМ-2018 будет располагаться сборная Коста-Рики.