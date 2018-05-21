Юрий Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018."Буду счастлив, если Россия выйдет из группы. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона сборной постарела, а молодые игроки пока не появились", - цитирует Семина Libero.