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Юрий Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018.

"Буду счастлив, если Россия выйдет из группы. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона сборной постарела, а молодые игроки пока не появились", - цитирует Семина Libero.
Теги: Семин Сборная России
Сегодня, 16:41
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(3)
№12 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:57) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Можно не быть Семиным,чтобы констатировать столь очевидный факт.Аравию,при благоприятном стечении обстоятельств,еще можем победить случайно,а в двух других матчах надежды нет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№11 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Футбол наше все
Да какой психологический ход?

Не ну почему? Психология важный аспект.
На кого-то действует когда его называют сильным, и он тогда расцветает и раскрывается.
А на кого-то наоборот, если его называют слабым, он упирается рогом и пашет чтобы доказать обратное.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: grisha (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
если выходим из группы

То, значит две команды из трёх получили взятки, а на красной площади поставят мечеть - в любом случае )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Архитохель
Это фейк, сам Семин давно в инстаграме опроверг

Фейк ни фейк, но даже если выходим из группы, то встречаемся с Испанией или Португалией.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
тут не надо быть провидцем.выйти из группы поможет только подкуп и мельдоний( как в Сочи медали)
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
капитан очевидность
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Викторис (Сегодня, 17:17) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть один в здравом уме и не смотрит на мир через розовые очки
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
На прошлом ЧМ с самым высокооплачиваемым тренером и с составом получше чем сейчас, выход ,почти из самой слабой группы, даже не рассматривался! Все уже думали на кого можем попасть потом. Мы уже вышли из группы до начала чемпионата.
А сейчас,когда столько проблем(перечислять не хочется),на самом деле,выход из группы будет БОЛЬШИМ достижением!!!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Архитохель (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (5)

Это фейк, сам Семин давно в инстаграме опроверг
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 16:55) #
  • +7
  •  (13)
online

Да какой психологический ход? Вы видели последние игры сборной? Вот вам и ответ. Правду Семин сказал. Выход из группы это максимум.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно и сказал, выход из группы - это нормально, а уж проход в 1/8 это успех.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 16:45) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь это тонкий психологический ход Сёмина, направленный на то, чтобы сборная трезво на себя посмотрела, разозлилась и попыталась доказать обратное.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
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