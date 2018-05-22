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Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев вернулся после повреждения в общую группу на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Также к тренировкам приступил оправившийся от простуды Артем Дзюба.
Теги: Дзагоев Дзюба Сборная России
Сегодня, 12:08
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:23) #
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Также к тренировкам приступил оправившийся от простуды Артем Дзюба.

Гениально! господа. Летом простудить горло проще некогда. Кот запел- пжалста возьмите меня в этту команду просто как кота )


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