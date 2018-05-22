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Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получит капитанскую повязку сборной Англии на предстоящем чемпионате мира — 2018, который пройдёт в России, сообщает Sky Sports. Об этом сегодня заявил наставник английской команды Гарет Саутгейт.

На мундиале подопечные Саутгейта на групповом этапе встретятся со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.
Теги: Сборная Англии Кейн
Сегодня, 12:11
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