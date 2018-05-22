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Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Артем Дзюба : кто приедет к нам с мечом, могут не выйти из вагона
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова британских поклонников футбола, заявивших изданию Daily Star о своем намерении уcтроить конфликты с российскими болельщиками во время мундиаля в России:
"Думаю, тот фанат, который говорил про третью мировую войну, не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Все, кто попробует приехать к нам с мечом, могут даже не выйти из вагона или из самолета. Поэтому на их месте всем ехать сюда, чтобы насладиться нашей прекрасной страной, убедиться, что все превосходно. Все медведи в зоопарках, а наши люди цивилизованные и адекватные. А если кто-либо приедет с грубостью, то в нашей стране умеют преподать урок".
"Думаю, тот фанат, который говорил про третью мировую войну, не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Все, кто попробует приехать к нам с мечом, могут даже не выйти из вагона или из самолета. Поэтому на их месте всем ехать сюда, чтобы насладиться нашей прекрасной страной, убедиться, что все превосходно. Все медведи в зоопарках, а наши люди цивилизованные и адекватные. А если кто-либо приедет с грубостью, то в нашей стране умеют преподать урок".
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