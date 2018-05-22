Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4011
КБ-Гостевая 26594
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
Зенит 104501
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Артем Дзюба : кто приедет к нам с мечом, могут не выйти из вагона

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова британских поклонников футбола, заявивших изданию Daily Star о своем намерении уcтроить конфликты с российскими болельщиками во время мундиаля в России:

"Думаю, тот фанат, который говорил про третью мировую войну, не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Все, кто попробует приехать к нам с мечом, могут даже не выйти из вагона или из самолета. Поэтому на их месте всем ехать сюда, чтобы насладиться нашей прекрасной страной, убедиться, что все превосходно. Все медведи в зоопарках, а наши люди цивилизованные и адекватные. А если кто-либо приедет с грубостью, то в нашей стране умеют преподать урок".
Теги: Сборная России Дзюба
Сегодня, 15:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: МАРТ
.зоофил?

Нет сэр , просто антифашист )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ух серьезный какой scream
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Прекрасный Дзюба . И? кот поднес микрофон залу- Стихотворение прямо давало знать кто в доме хозяин!. Клоун в шлеме еле шевелили клешнями. мне нельзя говорить прямыми словамми, но широкая публмка пела- Ебать Спартак, Ебать. Кот тут не при чем, господа.

...зоофил?.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-нибудь понял, что оно сказало?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
наши люди цивилизованные. А если кто-либо приедет с грубостью, тот сразу выяснит, что все медведи из клеток повылезали
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)

Шутки за 300 пошли в ход
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (4)
online

Прекрасный Дзюба . И? кот поднес микрофон залу- Стихотворение прямо давало знать кто в доме хозяин!. Клоун в шлеме еле шевелили клешнями. мне нельзя говорить прямыми словамми, но широкая публмка пела- Ебать Спартак, Ебать. Кот тут не при чем, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: KOZbIPb
Это и есть знаменитые шутки Дзюбы?


Этим шуткам его в Сините из города Белых ночей научили.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
точно пиво холдное хлещет
иди тренируйся
дерево
может хоть через раз по мячу попадать начнешь


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (5)

А хули балон с воздухом гонять? Бздюба пойдёт махаться с мелкобритами!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Это и есть знаменитые шутки Дзюбы?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.