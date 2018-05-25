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Роспотребнадзор оштрафовал отели, завышающие цены к ЧМ, на 9 млн рублей

В Роспотребнадзоре в преддверии ЧМ-2018 подвели предварительные итоги деятельности по соблюдению требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания.

"По состоянию на 21 мая 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 19965 объектов размещения. В целом было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 199 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения. Также выдано 239 предостережений", – говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:36) #
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Совокупная,,на всех? Там каждого на эту сумму штрафовать надо,чтоб неповадно было. Главное,не слазить с этих уродов,а то получится,как в Куеве


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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