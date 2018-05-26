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Сергей Собянин: вложенные в организацию ЧМ-2018 в Москве инвестиции окупятся к 2021 году

Власти Москвы рассчитывают, что чемпионат мира позволит увеличить туристический поток в Москве на 10% и пополнить столичный доход на 10-15 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чемпионат мира принесет Москве внимание всего мира, о Москве будут писать, говорить, и в целом, на мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток минимум на 10% <...> уже на следующий год. В результате прибавление туристического потока на 10% бюджет города получит порядка 10-15 млрд. В течение двух-трех лет это отобьет инвестиции, которые были сделаны в чемпионат мира", - цитирует Собянина ТАСС.
Сегодня, 18:32
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№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
интересно сколько бабла потратили на подготовку Москва и бомжеград?для сравнения.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
А не пора ли направить товарища Собянина мэром в Саранск?

Давайте к нам, хуже Полтавченко не будет
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: poxxop (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
я москвич - но реально другие города. села надо развивать.
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
".....Чемпионат мира принесет Москве внимание всего мира, о Москве будут писать, говорить,..........."

А не пора ли направить товарища Собянина мэром в Саранск?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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