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Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018

Ставропольский край полностью готов к приему сборной Нигерии по футболу, которая в период чемпионата мира 2018 года будет тренироваться на базе в Ессентуках. Об этом Сообщил глава региона Владимир Владимиров, который пожелал команде выхода в финал турнира.

"Футболисты будут проживать в санатории "Источник". Команда поваров и весь персонал уже побывали на территории, определена кухня, режим проживания, доставки, безопасности. Встречать будем с радушием, я желаю сборной Нигерии дойти до финала чемпионата мира, но проиграть в финале сборной России", - сказал он.

По словам Владимирова, приезд футболистов и болельщиков прибавит популярности курортам Кавминвод. "У нас побывали представители многих европейских команд, считаем, что это для наших курортов большая реклама. А сборная Нигерии на 90% состоит из игроков, которые играют во всем мире, поэтому хочется, чтобы людям понравилось проживание, и они стали бы своеобразными рекламными агентами Кавказских Минеральных Вод", - пояснил губернатор.

ТАСС
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 20:09
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3
(0)
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 91800bsp
Вот и в мою провинцию приехал большой футбол)))) На Ставрополье даже в ФНЛ не играют,есичо.
Два стадиона останутся,уже профит

Почему два? Нигерия в Ессентуках базируется, сделали стадион на Капельнице, отремонтировали в Железноводске, еще кажется в Кисловодске планировали - и это только по КМВ
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
Вот и в мою провинцию приехал большой футбол)))) На Ставрополье даже в ФНЛ не играют,есичо.

Так он и не приехал - он мимо проехал, потому что на хрен не нужен
Когда ваши колхозники и жители окружных деревень будут играть на этом стадионе между собой, тогда и люди придут - но за бесплатно, попить пива
Потому что это будет интереснее, чем сборная

Но не позволит вам барин на таком стадике играть - он этот стадик строил под овощехранилище )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (3)

Вот и в мою провинцию приехал большой футбол)))) На Ставрополье даже в ФНЛ не играют,есичо.
Два стадиона останутся,уже профит


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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