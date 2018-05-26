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Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018
Ставропольский край полностью готов к приему сборной Нигерии по футболу, которая в период чемпионата мира 2018 года будет тренироваться на базе в Ессентуках. Об этом Сообщил глава региона Владимир Владимиров, который пожелал команде выхода в финал турнира.
"Футболисты будут проживать в санатории "Источник". Команда поваров и весь персонал уже побывали на территории, определена кухня, режим проживания, доставки, безопасности. Встречать будем с радушием, я желаю сборной Нигерии дойти до финала чемпионата мира, но проиграть в финале сборной России", - сказал он.
По словам Владимирова, приезд футболистов и болельщиков прибавит популярности курортам Кавминвод. "У нас побывали представители многих европейских команд, считаем, что это для наших курортов большая реклама. А сборная Нигерии на 90% состоит из игроков, которые играют во всем мире, поэтому хочется, чтобы людям понравилось проживание, и они стали бы своеобразными рекламными агентами Кавказских Минеральных Вод", - пояснил губернатор.
ТАСС
"Футболисты будут проживать в санатории "Источник". Команда поваров и весь персонал уже побывали на территории, определена кухня, режим проживания, доставки, безопасности. Встречать будем с радушием, я желаю сборной Нигерии дойти до финала чемпионата мира, но проиграть в финале сборной России", - сказал он.
По словам Владимирова, приезд футболистов и болельщиков прибавит популярности курортам Кавминвод. "У нас побывали представители многих европейских команд, считаем, что это для наших курортов большая реклама. А сборная Нигерии на 90% состоит из игроков, которые играют во всем мире, поэтому хочется, чтобы людям понравилось проживание, и они стали бы своеобразными рекламными агентами Кавказских Минеральных Вод", - пояснил губернатор.
ТАСС
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