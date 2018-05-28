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В случае победы на ЧМ-2018 футболисты сборной Бразилии получат по 1 млн долларов

Игроки сборной Бразилии по футболу получат по 1 миллиону долларов призовых в случае победы на чемпионате мира в России, сообщает Folha de S.Paulo.

Как отмечает издание, аналогичное вознаграждение в случае успеха будет ждать и главного тренера команды Тите и его помощников.

Бразильцы на групповом этапе предстоящего ЧМ сыграют с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Теги: Сборная Бразилии Чемпионат Мира
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