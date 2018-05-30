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Доменико Кришито: сборная России сможет выйти из группы на ЧМ-2018

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито считает, что сборная России выложится на 200% на домашнем чемпионате мира, ей по силам преодолеть групповую стадию турнира.

"Я знаю российскую команду, я думаю, что они могут выступить хорошо, они играют дома. Я уверен, что выложатся на 200%. Думаю, российская команда сможет выйти из группы. Я знаю их способности, я знаю, что это хорошая команда", - цитирует Кришито "Р-Спорт".
Теги: Кришито Сборная России
Сегодня, 22:13
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(1)
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так же как и твоя сборная вышла на ЧМ


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Миммо ты хороший игрок, но сбродная это что то
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ага..
вон в товарняке с австрияками выходит уже..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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