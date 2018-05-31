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Александр Кержаков: с Саудовской Аравией сборная России сыграет лучше, чем с Австрией

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков подвел итоги контрольного матча подопечных Станислава Черчесова с командой Австрии (0:1).

"Самое позитивное в этом поражении, что Черчесов попробовал новую схемы. Сборная России еще никогда не играла в четыре защитника. Слава богу, никто не получил травм, это можно также записать в плюс. Было видно, что идет подготовка к матчу против Саудовской Аравии, с которой придется много атаковать. Как показала игра, Австрия – далеко не Саудовская Аравия, с ними мы сыграем гораздо лучше. Но в целом я увидел не то, что ожидал. Возможно, что австрийцы так хорошо сыграли на свободных зонах, потому что россияне работали под нагрузками. Некоторые играли на неродных позициях, к примеру, Кудряшов действовал слева. На этой позиции, на мой взгляд, гораздо лучше бы смотрелся Юрий Жирков. Отмечу, что ребята наверняка не слишком долго наигрывали схему с четырьмя защитниками, потому и были такие проблемы в обороне. В эпизоде с голом ошибся в позиции Гранат, да и в целом атакующие игроки сборной Австрии смотрелись гораздо быстрее. Также отмечу отсутствие опорного полузащитника, который должен подчищать огрехи обороны в таких эпизодах", – сказал Кержаков в эфире канала "Матч ТВ".
Теги: Кержаков Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 01:07
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 01:34) #
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Цитата: TheOx129
Ничья так ничья..

...ничья команда


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: TheOx129 (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, авось повезёт. Ничья так ничья..


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
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