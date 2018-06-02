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Антуан Гризманн: у меня есть 10 дней, чтобы определиться со своим будущим до старта ЧМ-2018

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал свое будущее.

"Да, все будет определено до старта чемпионата мира. У меня есть 10 дней, чтобы еще раз все тщательно обдумать" – цитирует игрока Goal

Напомним, что француз выбирает между продлением контракта с "Атлетико" и переходом в "Барселону".
Теги: Гризманн
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